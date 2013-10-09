ضبط قيادى إخوانى و مضيفة وهارب من أحكام جنائية فى حملة أمنية بالأقصر‎

تمكنت أجهزة الأمن بالأقصر من ضبط “محمد حسين رياض على” سن 33، مهندس بإدارة القرنة، ومقيم نجع العزبة البعيرات، و يعتبر من أهم العناصر الإثارية المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتم ضبط “هدير عزت محمود” مواليد 90 مضيفة ببار سان مينا بندر الأقصر، و مقيمة 12 شارع المحطة الجديد الإسماعيلية، لقيامها بتصوير بعض المشاهد الخاصة بها لعرضها على راغبي المتعة الجنسية وتداول هذه المقاطع على الهواتف المحمولة بين رواد تلك المحلات والبارات.

مما يعد مخالفا لأحكام القانون وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9368 جنح قسم شرطة الأقصر وجاري العرض علي النيابة.

وتمكنت وحدة مباحث ارمنت من ضبط “كرم حسن أحمد السيد” و شهرته “كرم أبو سايح” سن 28، عاطل ومقيم ارمنت الحيط دائرة مركز أرمنت والمطلوب ضبطه في جنايات أرمنت.