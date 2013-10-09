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ضبط مدفع مضاد للطائرات و29 قنبلة و2 صاروخ جراد وقاذف «آر بي جي» في سيناء

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ضبط مدفع مضاد للطائرات و29 قنبلة و2 صاروخ جراد وقاذف «آر بي جي» في سيناء ضبط مدفع مضاد للطائرات و29 قنبلة و2 صاروخ جراد وقاذف «آر بي جي» في سيناء

واصلت عناصر الجيش الثاني الميداني مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي وطائرات الأباتشي تنفيذ عمليات المداهمة والتمشيط لعدد من الأوكار والبؤر الإرهابية في سيناء.

تمكنت القوات من ضبط مدفع مضاد للطائرات بكامل تجهيزاته، وقاذف «آر بي جي»، و11 دانة مضادة للدروع، و2 صاروخ جراد، و29 قنبلة يدوية، و2 رشاش، و636 طلقة آلية ومتعدد، و11 لغما، و2 حزام ناسف، بالإضافة إلى بوصلة منشورية لتحديد الاتجاهات، وعدد من الملابس العسكرية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

كما تمكنت القوات أيضا من ضبط مخزن لتصنيع القنابل البدائية عثر بداخله على عبوات من مادة «TNT» شديدة الانفجار، وأكياس من البلي والمسامير ودوائر كهربائية للنسف والتدمير، وأجهزة للتفجير عن بعد.

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