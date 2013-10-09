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«بحوث الصحراء»: مياه بركة «النصر للصناعات الدوائية» غير صالحة للشرب

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«بحوث الصحراء»: مياه بركة «النصر للصناعات الدوائية» غير صالحة للشرب «بحوث الصحراء»: مياه بركة «النصر للصناعات الدوائية» غير صالحة للشرب

أكدت وزارة الزراعة، صباح الأربعاء، أن تقرير معهد بحوث الصحراء أفاد عدم صلاحية مياه البركة الموجودة خلف شركة النصر للصناعات الدوائية بالكيلو 30  في بلبيس بالشرقية  للشرب، كما أوصى التقرير باستخدام المياه في الزراعة.

وكان الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف مركز بحوث الصحراء، بإعداد تقرير لمعرفة مصدر وتقييم نوعية المياة ببركة المياه الموجودة بالكيلو 30  في طريق «بلبيس- القاهرة الصحراوي» خلف شركة النصر للصناعات الدوائية.

وأفاد تقرير اللجنة أن المياه عبارة عن مياه مخلوطة من الصرف الصناعي والصرف الصحي الخاص بشركة النصر للصناعات الدوائية بنسب مختلفة، وأن معدل الضخ اليومى لهذه الشركة يقرب من 2500 متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء كل التحاليل الكيميائية الممكنة للوقوف على معرفة مصدر هذه المياه، من قياس التحاليل الكيميائية الأساسية.

وأكدت الوزارة، أن التقرير جاء شافيا ومؤكدا عدم صلاحية المياه للشرب على الرغم من قلة تركيز الأملاح الذائبة لارتفاع تركيز «أيون الحديد الموجب»، كما أنه يمكن الاستفادة من مياه البركة في زراعة أنواع كثيرة مثل البرسيم والقمح والخضروات بطرق الري بالغمر، اما إذا استخدمت طرق ري حديث مثل التنقيط فيجب معالجتها من عنصر الحديد.

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