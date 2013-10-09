ما حقيقة ضرب حورية فرغلي لروبي في كواليس مسلسل "بدون ذكر أسماء"؟

شهدت ثاني حلقات برنامج "تهييس بريس" الذي يقدمه الزميل أحمد عاشور على اليوتيوب، انتقاداً حاداً للفنان مصطفى كامل بعد نشر خبر ترشيحه للحصول على لقب موسيقار الأجيال، خلفاً للموسيقار محمد عبد الوهاب، وذلك بعد نجاح أغنية "تسلم الأيادي"، حيث علّق عاشور على ذلك بالقول إنّ الأغنية أساساً مجهولة النسب، نظراً لأنها مأخوذة من أغنية للمطرب محمد الحلو تم تقديمها قبل عامين.

تناول الجزء الثاني من البرنامج فكرة عودة شيريهان، مشيراً إلى أنّ كل الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع غير منطقية، لأن شيريهان لم تدل بأي تصريح إلى الآن، وأن مسلسل "دموع السندريلا" مؤجل منذ سنوات.

وفي لقاء خاص مع حورية فرغلي للبرنامج، أكدت أن كل ما أشيع حول تشاجرها مع روبي في كواليس مسلسل "بدون ذكر أسماء" غير صحيح، وأنها لم تلتق بروبي نهائياً في الكواليس، كما أبدت اندهاشها من شائعة زواجها بثري عربي والتي نشرت بتفاصيل وهمية لحفل الزفاف

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