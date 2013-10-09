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Taylor Swift تحقق رقماً قياسياً

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Taylor Swift تحقق رقماً قياسياً Taylor Swift تحقق رقماً قياسياً

حطمت Taylor Swift، نجمة موسيقى الريف الأمريكية، رقماً قياسياً بفوزها بجائزة اللجنة الدولية لمؤلفي الأغاني للمرّة السادسة، على التوالي.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنّ اللجنة الدولية لمؤلفي الأغاني اختارت Taylor البالغة من العمر 23 عاماً لتكون الفائزة بلقب "فنانة ومؤلفة الأغاني لهذا العام".
يُذكر أنّه لا بد لمن يقع عليه الخيار للفوز بهذه الجائزة أن يكون قد أطلق أغنية احتلت المركز الأول في سباق الأغاني، خلال سنة. وقد حققت Swift هذا الإنجاز 14 مرة ما بين تموز/يوليو 2012 وحزيران/يونيو 2013.

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