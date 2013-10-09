شيرين عبد الوهاب:وحياة بناتي لم أطلب يد عساف للزواج

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب أمس ضيفة على برنامج "محبوبي أنا"على محطة MBC حيث استضافها الفائز بلقب Arab Idol محمد عساف، وارتدت شيرين ملابس بسيطة للغاية وتحدثت في بداية الحلقة عن أنّها كانت تثق في قدرة الله على أنها ستصل إلى هدفها، لأنّها عانت كثيراً وتعبت، مشيرة إلى أنّ الفنان الذي عانى وكان فقيراً قبل احتراف الغناء ينجح أكثر لأنه ذاق الأمرين حتى يصل، ولأنّ الفقر بيئة خصبة للإبداع.

وأكملت إنها كانت في صغرها تعشق الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وقالت إنه رغم نجاحه مع عدد كبير من المطربين إلا أنه مع وردة كان له مذاق أخر، وقالت لعساف "لو أنا وأنت عشنا في زمن الفن الجميل كنا كسرنا الدنيا".

وعن طلبها سابقاً الزواج من عساف قالت "انأ ما بطلبش إيد حد وحياة بناتي، عمره ما يحصل وأنا قلت هذا الكلام كنوع من المزاح، لكن هناك أشخاص من أصحاب القلوب السوداء فكروا في الأمر بطريقة سيئة".

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