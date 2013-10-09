للمرة الأولى في التاريخ..الفيلم السعودي "وجدة" رسمياً إلى الأوسكار

أعلنت أكاديمية العلوم والفنون الأميركية، يوم أمس، وبشكل رسمي عن القائمة الإجمالية للأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2013 والتي ضمت 71 فيلماً من مختلف دول العالم.

وجاء من بينها الفيلم السعودي «وجدة» للمخرجة هيفاء المنصور، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، كما ورد في جريدة الرياض.

وسيدخل الفيلم خلال الأشهر، التي تفصل عن موعد حفل توزيع الجوائز، مطلع العام المقبل 2014 في مرحلة فرز، سيتم بناء عليها اختيار خمسة أفلام فقط من بين 71 فيلماً.

وسيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بترشيحات الأوسكار في السادس عشر من يناير القادم أما الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار في نسخة المهرجان السادسة والثمانين فسوف يجري في الثاني من مارس في لوس أنجليس.

وفيلم "وجدة" السعودي تدور أحداثه حول قصة فتاة عمرها 11 عاما تحلم بالحصول على دراجة وهو أول فيلم سعودي تخرجه امرأة.