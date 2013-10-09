إسعاد يونس تتحدى الظروف في ختام مهرجان سينما الموبايل

اختتمت الدورة الثانية لمهرجان سينما الموبايل في حفلة مميّزة، أقيمت في فندق ماريوت الزمالك، وسط حضور المنتجة إسعاد يونس والمنتج حسين القلا والمخرج مجدي أحمد علي وعدد من الفنانين، منهم بشرى، عضو لجنة التحكيم، وشريف رمزي ونجلاء بدر، في حين غاب الضيوف عن المهرجان، بعد أن شهدت الدورة الماضية حضور عدد أكبر من النجوم بخلاف هذا العام.

دورة هذا العام شهدت الكثير من الصعوبات. لكنّ الفنانة إسعاد يونس أشادت بالأعمال المقدّمة ومدى روعتها وإتقانها، وأكدت أنّ مصر ستعود، والفن سيعود، وستملأ الفرحة كلّ بيت في مصر. وقد هنّأت يونس الحضور بالاحتفال بانتصارات أكتوبر، معتبرة أنّ المصريين قادرون على تخطّي التحدّيات التي تواجههم.

وفاز في هذه الدورة فيلم "إنسان" الذي أخرجه إسلام بلال، وتولّى البطولة فيه آية محمد ومحمد العطافي. ويتناول الفيلم المشاعر التي يحسّها الإنسان عندما يشعر باليأس، في حياة الصمتُ فيها هو سيّد الموقف، والإشارات أبلغ من أيّ كلام.

وقد سلّم الجائزة للفائز المنتجة إسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية.