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الأهلي يفكر في إبعاد عاشور عن مواجهة القطن

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الأهلي يفكر في إبعاد عاشور عن مواجهة القطن الأهلي يفكر في إبعاد عاشور عن مواجهة القطن

يفكر محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي عدم إشراك حسام عاشور لاعب وسطه أمام القطن الكاميروني، تفاديا لغيابه عن نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال التأهل له.

وحصل حسام عاشور على بطاقة صفراء أمام القطن في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وفي حال حصوله على إنذار ثاني يغيب عن النهائي في حال التأهل له.

ويعد عاشور – مسمار وسط الأهلي وفقا لما يطلقه عليه زملاءه – من أهم لاعبي الوسط المدافع في الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وشارك عاشور أمام القطن في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وقد يعتمد يوسف على رامي ربيعة أو تريزيجيه بجانب شهاب أحمد لتعويضه.

يُذكر أن المارد الأحمر يستضيف القطن في مواجهة الإياب يوم 20 أكتوبر الجاري.

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