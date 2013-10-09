الجيش يصرف ألف كرتونة مواد غذائية لأهالي إمبابة بمناسبة افتتاح «محور عرابي»

صدق الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على صرف ألف كرتونة حصة غذائية لأهالي منطقة إمبابة، بمناسبة افتتاح محور أحمد عرابي الجديد بالجيزة، الأربعاء.

كان الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء أركان حرب توحيد توفيق، قائد المنطقة العسكرية، افتتح «محور أحمد عرابي»، وذلك بحضور كل من المهندس إبراهيم الدميري، وزير النقل، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق.

يذكر أن المحور الجديد يبلغ طوله 1750 مترا، ومن شأنه تخفيف الكثافة المرورية عن محور 26 يوليو بنسبة 40% ويخدم 2 مليون مواطن بمناطق العجوزة والدقي والمهندسين والبراجيل وبشتيل وأوسيم والوراق، ويربط هذه المناطق بالطريق الدائري.