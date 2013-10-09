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«الزراعة»: اتجاه لتطبيق «الدورة التعاقدية» لتحفيز الفلاحين وضمان حقوقهم

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«الزراعة»: اتجاه لتطبيق «الدورة التعاقدية» لتحفيز الفلاحين وضمان حقوقهم «الزراعة»: اتجاه لتطبيق «الدورة التعاقدية» لتحفيز الفلاحين وضمان حقوقهم

قال المهندس كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد استراتيجية جديدة للنهوض بالزراعة من خلال منظومة الإرشاد الزراعي، ورفع الوعي لدى الفلاح، وتقديم الدعم الكامل له، مؤكداً أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري.

وأكد «شاهين» خلال مؤتمر بمديرية الزراعة بالجيزة، الأربعاء، حضره ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي ونقابات الفلاحين المستقلة، أن محافظة الجيزة تشهد تطورا في الخدمات المقدمة للفلاحين من خلال الاتجاه لتطبيق الدورة الزراعية التعاقدية، التي تحفز الفلاح وتشجعه، وتضمن له حقه.

وأشار في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن إدارات الزراعة وقطاع الميكنة بالمحافظة جاهزة لتلبية احتياجات الفلاحين، مشددا على مواجهة السوق السوداء تجارة الأسمدة بحزم.

وسادت حالة من الاستياء والغضب بين ممثلي الفلاحين، بسبب ارتفاع الأسمدة ونقصها، فيما أثنى البعض على إتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم في الدستور الجديد، مطالبين ببقاء نسب تمثيلهم في البرلمان.

وأكد هاشم فرج، الأمين العام لصغار المزارعين، نقص الخدمات التي تقدمها الوزارة في محافظة الجيزة، قائلا إن «الفلاحين لا يحصلون على حقهم في حصص الأسمدة، والوزارة تركت الفلاح نهبا للسوق السوداء»، فيما أكد مجدي أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، أن «بنك التنمية ما زال فاشلاً في النهوض بالزراعة، بعد أن ضل طريقه، وأصبح الدائن الأول للفلاح، والمتسبب الرئيسي في سجنه».

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