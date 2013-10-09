مصدر: القوة التفجيرية لأمن "جنوب سيناء" 4اضعاف موكب وزير الداخلية

قال مصدر امني ان المعلومات الاولية لرجال المفرقعات بوزارة الداخلية تشير الي أن القوة التفجيرية للعبوة الناسفة بحادث تفجير سيارة بمديرية امن جنوب سيناء تعادل 4 أضعاف القوة التفجيرية في السيارة التي استهدفت موكب وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قبل 5 اسابيع .

واضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ان العبوة الناسفة بقوتها التفجيرية الكبيرة كانت كافية لتدمير مبني مديرية امن جنوب سيناء تماما ، مؤكدا انه لولا بعد انفجار السيارة بمسافة 13 متر بعيدا عن مبني مديرية الامن لسقط المبني بالكامل .

> واشار المصدر الي أن مصطلحة الطب الشرعي انتهت من إجراء تحليل الـ DNA لأشلاء الجثث ، غير أن نتيجة التحليل لم تصل بعد الي هوية منفذ الحادث .

وكانت سيارة مفخخة قد أخترقت مديرية امن جنوب سيناء وانفجرت في وقت مبكر قبل يومين واسفرت عن استشهاد 4 واصابة أكثر من 50 .

> وسنوافيكم بالتفاصيل ..

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