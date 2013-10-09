محافظ القاهرة يتفقد وحدة الرصد البيئى ومدرستين بحى السلام

تفقد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وحدة الرصد البيئى، وتحدث إلى الموظفين داخلها لمتابعة الإجراءات التنفيذية التى تتم على أرض الواقع، فضلا عن تفقده لشوارع حى السلام أول لمتابعة كفاءة الشوارع وإزالة المخالفات والقمامة منها وطلاء الواجهات بعد إزالة الكتابات المسيئة.

كما تفقد سير العملية التعليمية بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى ومدرسة طارق بن زياد وعدد من الفصول، وتحدث مع التلاميذ لمعرفة قدراتهم التعليمية ومستوى الطلاب فى تحصيل المواد الدراسية، وأبدى إعجابه بمستوى نظافة المدرستين ووجود شاشات عرض للتلاميذ.

فيما تجمع حول الوزير عدد من أولياء الأمور واشتكوا من المبالغ المالية التى يتم دفعها فى الدروس الخصوصية.



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