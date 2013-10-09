وفد تايلاندى يزور مصر فى إطار خطة وزارة السياحة لدعم حركة السياحة

يصل إلى القاهرة بعد غد الجمعة وفد تايلاندى يضم نخبة من الصحفيين من كبريات الصحف والمجلات فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، للوقوف على تطورات الأوضاع فى مصر والتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية خاصة فى المقاصد السياحية للأجانب.

وذكر بيان لوزارة السياحة اليوم أنه تم تنظيم الرحلة بالتنسيق بين المكتب السياحى المصرى بالهند وبين مكتب مصر للطيران بالعاصمة التايلاندية.

ومن المقرر أن تتضمن الرحلة التعريفية لقاء مع هشام زعزوع وزير السياحة، والمهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، إلى جانب زيارة عدد من المزارات السياحية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تضع على رأس أهدافها تصحيح الصورة عن المقصد السياحى المصرى أمام الرأى العام العالمى، وذلك من خلال عدد من المحاور، تشمل تنظيم رحلات تعريفية لممثلى وسائل الإعلام المختلفة ليكونوا بمثابة شاهد عيان على حقيقة الأوضاع، ونقلها بشكل إيجابى من خلال مؤسساتهم الإعلامية رعايا دولهم.