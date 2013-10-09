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"تيار الاستقلال": المرأة لها دور كبير فى مواجهة المخاطر المجتمعية

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"تيار الاستقلال": المرأة لها دور كبير فى مواجهة المخاطر المجتمعية "تيار الاستقلال": المرأة لها دور كبير فى مواجهة المخاطر المجتمعية

قال المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، إن الهدف من تكوين مجلس وطنى للمرأة، هو إعادة دور المرأة فى العمل المجتمعى، مشيراً إلى أنه لا يتعارض مع دور المجلس القومى للمرأة ويعد داعماً له.

وأضاف الفضالى خلال كلمته التى وجهها بالمؤتمر الصحفى الذى يعقد بتيار الاستقلال للإعلان عن تدشين "المجلس الوطنى للمرأة " أن هناك مخاطر عدة يتعرض لها المجتمع، ولابد أن يكون للمرأة دور فى مواجهة هذه المخاطر، لافتاً إلى أن دور المرأة لا يقتصر على عملها فقط لكن لابد أن يكون لها دور سياسى بارز خلال الانتخابات وغيره من الأحداث السياسية التى يشهدها المجتمع.

واستطرد رئيس تيار الاستقلال: "تدشين المجلس يشهد حضورا ممثلا عن المرأة من كل محافظة، وأن اللائحة التى سوف تكون أساسا لعمل هذا المجلس سيتم كتابتها بمشاركة الجميع".

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