وزارة الشباب تنظم حوارا شبابيا حول القضايا الراهنة بالأقصر غداً

تنظم وزارة الشباب بمحافظة الأقصر غدا الخميس، برنامج (حوارات شبابية) الذى تنفذه الوزارة تحت شعار "معا نتحاور من أجل بناء مصر" بمشاركة الشباب والفتيات من الأقصر وبعض محافظات الوجه القبلى.

وأوضح- بيان لوزارة الشباب صدر اليوم الأربعاء- أن اللقاء يستضيف اللواء الدكتور كمال عامر الخبير الإستراتيجى ومحافظ مطروح الأسبق والباحثة العسكرية أميرة فكرى وبحضور محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين.

كما يشارك فى اللقاء الشباب أعضاء مراكز وبرلمان الشباب وبرامج التعليم المدنى بالمحافظة؛ لمناقشة مختلف القضايا الراهنة ودور الشباب فى مرحلة بناء مصر.

ويهدف برنامج (حوارات شبابية)- الذى من المقرر تنفيذه على مستوى 24 محافظة حتى أبريل القادم- إلى تدريب الشباب على حرية التعبير عن الرأى وقبول الآخر، فى إطار ديمقراطى منظم، والوقوف على مختلف القضايا المطروحة للحوار والمناقشة بهدف توضيح ورؤى الشباب حول تلك القضايا، كما يعمل البرنامج على بث قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المتكاملة لدى النشء والشباب.

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