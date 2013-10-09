مؤتمر صحفي نادر لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول المهمة في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 24 دقيقة

يعقد مدير عام المنظمة المكلفة بالإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية اليوم، مؤتمرا صحفيا نادرا يستعرض خلاله مدى تقدم هذا البرنامج بعدما أعلن عن إرسال فريق ثان إلى البلاد.

وسيتحدث المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد ازومجو حوالى الساعة 13,30 (11,30 ت.غ) عن التقدم الأخير لمهمة تدمير الترسانة الكيميائية السورية "الطويلة والصعبة".

وهذا المؤتمر الصحفي النادر سيعقد في لاهاي حيث مركز منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. وسيحضر أيضا المؤتمر أفراد من الفريق الأول الذي بدأ الأحد بتدمير تجهيزات الإنتاج.

وسيعرض المستشار السياسي، للمدير العام أيضا تفاصيل للصحفيين حول المهمة التي يفترض أن تنتهي منتصف 2014، وبسبب طبيعة عملها، لا تتحدث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا بشكل نادر حول تفاصيل انشطتها.

ومجلسها التنفيذي الذي يضم 41 عضوا يعقد حاليا أحد اجتماعاته المنتظمة. وقدم المدير العام للسفراء عرضا للوضع في سوريا في جلسة مغلقة.

كانت المنظمة أعلنت أمس أن فريقا ثانيا من المفتشين سيرسل إلى سوريا لتسريع وتيرة التحقق من الترسانة الكيميائية السورية وتدميرها.

وهناك حاليا 19 خبيرا من المنظمة في سوريا يساعدهم 16 موظفا من الأمم المتحدة.