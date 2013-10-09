أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

مؤتمر صحفي نادر لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول المهمة في سوريا

Google+ Print
مؤتمر صحفي نادر لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول المهمة في سوريا مؤتمر صحفي نادر لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول المهمة في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 24 دقيقة

يعقد مدير عام المنظمة المكلفة بالإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية اليوم، مؤتمرا صحفيا نادرا يستعرض خلاله مدى تقدم هذا البرنامج بعدما أعلن عن إرسال فريق ثان إلى البلاد.

وسيتحدث المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد ازومجو حوالى الساعة 13,30 (11,30 ت.غ) عن التقدم الأخير لمهمة تدمير الترسانة الكيميائية السورية "الطويلة والصعبة".

وهذا المؤتمر الصحفي النادر سيعقد في لاهاي حيث مركز منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. وسيحضر أيضا المؤتمر أفراد من الفريق الأول الذي بدأ الأحد بتدمير تجهيزات الإنتاج.

وسيعرض المستشار السياسي، للمدير العام أيضا تفاصيل للصحفيين حول المهمة التي يفترض أن تنتهي منتصف 2014، وبسبب طبيعة عملها، لا تتحدث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا بشكل نادر حول تفاصيل انشطتها.

ومجلسها التنفيذي الذي يضم 41 عضوا يعقد حاليا أحد اجتماعاته المنتظمة. وقدم المدير العام للسفراء عرضا للوضع في سوريا في جلسة مغلقة.

كانت المنظمة أعلنت أمس أن فريقا ثانيا من المفتشين سيرسل إلى سوريا لتسريع وتيرة التحقق من الترسانة الكيميائية السورية وتدميرها.

وهناك حاليا 19 خبيرا من المنظمة في سوريا يساعدهم 16 موظفا من الأمم المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي