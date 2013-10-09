أجمل 6 إطلالات من حفل "Pride of Britain Awards"

أقيم ليلة البارحة حفل "Pride of Britain Awards" في العاصمة البريطانيَّة لندن، وقد شاهدنا عدداً من الإطلالات الملفتة على السجَّادة الحمراء.

في هذا الموضوع، نعرض لكِ 6 إطلالات لنجمات بريطانيا من هذا الحفل: