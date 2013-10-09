أجمل 6 إطلالات من حفل "Pride of Britain Awards"

أقيم ليلة البارحة حفل "Pride of Britain Awards" في العاصمة البريطانيَّة لندن، وقد شاهدنا عدداً من الإطلالات الملفتة على السجَّادة الحمراء.
في هذا الموضوع، نعرض لكِ 6 إطلالات لنجمات بريطانيا من هذا الحفل:
- تألَّقت المغنية الشَّهيرة Nicole Scherzinger بإطلالة مخمليَّة أنيقة حملت بصمة المصممة Amanda Wakeley، وقد أكملت إطلالتها بأقراط وخواتم ماسيَّة جميلة.
- ارتدت Kimberley Walsh فستاناً باللون الأبيض من "Halston Heritage"، ونسَّقته بطريقة بسيطة مع حقيبة سهرة سوداء.
- Christine Bleakley كانت متألِّقة بفستان جميل بالأبيض والأسود تميَّز بقصَّة عصريَّة أنيقة من "Roland Mouret".
- Tess Daly أظهرت حبّها للون الأسود بإطلالة سوداء بالكامل، وحمل فستانها توقيع " Emilio Pucci".
- اختارت Louise Redknapp أن تظهر بإطلالة عصريَّة بفستان مطبَّع من "Matthew Williamson" نسَّقته بطريقة بسيطة مع "بوت" قصير، وحقيبة جميلة.
- Pixie Lott ظهرت بإطلالة العروس بفستان من التول اللحميّ حمل توقيع "Yuvna Kim"، ونسَّقت إطلالتها مع إكسسوار شعر ملفت زاد من بريق الإطلالة.