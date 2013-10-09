" AS by ASeel " أناقة تحاكي سحر الخمسينات

من الجميل دوماً أن نرى المواهب السعوديَّة تبرز في مجال تصميم الأزياء، وقد لفتتنا مؤخراً أعمالاً جذَّابة للمصممة أسيل صاحبة خط أزياء يحمل اسم "AS by ASeel".

بعد دراستها للفن والتصميم، وعملها كمصممة لمجموعات شخصيَّة ومحلات متفرِّقة إقليمياً، بدأت أسيل بتصميم أزيائها الخاصَّة؛ لأنَّها لم تجد ما يعبِّر عن ذوقها، وقررت أن تدخل مجال تصميم الأزياء بعد أن تلقَّت تعليقات إيجابيَّة وطلبات تصميم ممن حولها، وهاهي الآن تقدِّم مجموعة " It Skirt" الرائعة التي يمكن أن نقول بأنَّها الخيار الأمثل للسيِّدة السعوديّة الأنيقة، وتصفها المصممة بقولها: "مجموعة من التنانير الأنيقة المستوحاة من الخمسينات، ولكن بروح عصريَّة".

وعندما سألنا المصممة أسيل: من أين استوحت تصاميمها؟ أجابت: "ألهمتني صور قديمة لجدتي في خمسينات القرن الماضي، ولكن عندما شاهدت الممثَّلة Grace Kelly متألِّقة بتنورة نادرة في فيلم "Rear Window"، قررت أن تكون بدايتي بمجموعة من التنانير"، وأضافت: "التنانير بالنِّسبة لي كالفستان الأسود البسيط الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ومن الممكن تنسيقها مع قميص من الحرير، وإكسسوار مميَّز، وحذاء أنيق, فهذه هي أعلى درجات الأناقة باعتقادي".

أُعجبنا بما قدَّمته أسيل في هذه المجموعة، ورأينا تنوُّعاً في الأقمشة، وفخامة في الخامات المستخدمة، كما لفتنا تنوُّع الألوان بين الفوشي المنعش واللون البيج النَّاعم.

توفَّرت أزياء "AS by ASeel" في محلات Sauce في الإمارات، ومحلات هارفي نيكلز الرياض ضمن Ramadan Caravan، بالإضافة إلى المعارض المحليَّة والخليجيَّة، ونتنبأ لها بدورنا بمستقبل مبهر في مجال تصميم الأزياء.

شاهدي أعلاه صور مجموعة "It Skirt" وشاركينا برأيكِ.

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