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"التجمع" يشارك فى احتفالات أكتوبر بالقناطر الخيرية بحضور "جمعة"

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"التجمع" يشارك فى احتفالات أكتوبر بالقناطر الخيرية بحضور "جمعة" "التجمع" يشارك فى احتفالات أكتوبر بالقناطر الخيرية بحضور "جمعة"

يشارك سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعاطف مغاورى نائب رئيس الحزب، ومجدى شرابية الأمين العام للحزب، مساء غدٍ الخميس، فى احتفالات القناطر الخيرية بأعياد أكتوبر، والتى ستتضمن عروضاً للموسيقى العسكرية، اعتباراً من الساعة الثالثة عصرا أمام نادى القناطر الخيرية.

ويعقد مؤتمرا جماهيريا، عقب الاحتفالات يشارك فيه كل من فضيلة د. على جمعة المفتى السابق، واللواء أ. ح عرفة طلبة المدرس بكلية القادة والأركان، والعقيد محمد عبد الواحد حجازى المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية.

من جانبه، قال محمد فؤاد إبراهيم، أمين التجمع بالقناطر، إن الاحتفال سيشهد أيضاً تكريم شهداء الجيش وشهداء الواجب الوطنى.

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