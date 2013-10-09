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اليوم.. مؤتمر صحفى للقوى السياسية السودانية بنقابة التجاريين بالقاهرة

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اليوم.. مؤتمر صحفى للقوى السياسية السودانية بنقابة التجاريين بالقاهرة اليوم.. مؤتمر صحفى للقوى السياسية السودانية بنقابة التجاريين بالقاهرة

قال الناشط السياسى أحمد عصام بحركة "أبينا" السودانية بالقاهرة، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، بمقر نقابة التجاريين بالقاهرة، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، اليوم الأربعاء، سيتم خلاله الإعلان عن تكتل سياسى سودانى معارض لتنظيم الحراك فى القاهرة.

وأوضح عصام، أن هذا التكتل السياسى يعتبر خطوة تكميلية للحراك الشعبى فى السودان، وسيشارك فى هذا المؤتمر كل القوى المعارضة والأحزاب السياسية والحركات الشبابية الموجودة فى القاهرة، فضلا عن الصحفيين السودانيين والنقابات التنظيمية.

وأشار أنه سيكون هناك مكتب إعلامى لهذا التكتل السودانى لديه تنسيق كامل مع الداخل فى السودان، ويتولى التصريحات الصحفية وتنظيم التعامل المتفرق فى تنظيم الحراك فى القاهرة وتوحيد الشعارات السياسية.

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