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القوات المسلحة ستنشئ 3 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى الغردقة

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القوات المسلحة ستنشئ 3 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى الغردقة القوات المسلحة ستنشئ 3 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى الغردقة

قال رئيس مدينة الغردقة اللواء أحمد قريش، إن القوات المسلحة سوف تقوم بإنشاء 3 آلاف وحدة سكنى لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف قريش، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اعتمد رسميا اليوم كروكيات الأرض التى تم تخصيصها للمشروع بمساحة 215 ألف متر بالغردقة تتسلمها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ المشروع السكنى الجديد للمواطنين.

وأوضح أن المحافظ اعتمد رسميا تخصيص 500 قطعة أرض سكنية للشباب من أبناء مدينة الغردقة بمساحة تصل إلى 150 مترا لكل شاب على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط بالبناء على مساحة 90 متراً وتقوم الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتوصيل كافة المرافق والخدمات على أن يتم التسليم نهاية أكتوبر الجارى للمستحقين من أبناء ومواليد الغردقة.

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