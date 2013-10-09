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رئيس "المعاهد الأزهرية" يعاقب 55 مدرساً ويكافئ شيخا بمعهد شبرا الخيمة

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رئيس "المعاهد الأزهرية" يعاقب 55 مدرساً ويكافئ شيخا بمعهد شبرا الخيمة رئيس "المعاهد الأزهرية" يعاقب 55 مدرساً ويكافئ شيخا بمعهد شبرا الخيمة

rام الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وأحمد عبد الرحمن، مستشار اللغة الإنجليزية، ومحمد محمود محمد، مدير عام الشئون القانونية بمنطقة القاهرة الأزهرية بزيارة مفاجئة لمعهد شبرا الخيمة الإعدادى الثانوى بنين ومعهد شبرا الخيمة للقراءات للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية.

وتواجد رئيس القطاع بالمعهد قبل حضور الطلاب والمدرسين فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بالمعهد الإعدادى الثانوى بنين، وحضر الطابور وألقى كلمة الصباح فى الطابور، حث فيها الطلاب على الاجتهاد والتفوق، والمدرسين على بذل العطاء والإتقان فى العمل حتى يعود الأزهر لسابق عهده.

وعقب الطابور قام رئيس القطاع بالمرور على فصول المعهد، حيث تبين تأخر 23 مدرسا عن مواعيد العمل الرسمية، ما دفعه إلى خصم يوم من راتبهم لتأخرهم، ومكافأة شيخ المعهد نبيل محمد لحضوره مبكرا وتنظيمه طابور الصباح.

وعقب ذلك قام بالتوجه إلى معهد شبرا الخيمة للقراءات، حيث لاحظ إهمالا شديدا فى عدم وجود معظم المدرسين ووصولهم إلى المعهد بعد الساعة الثامنة وعدم وجود طابور للطلاب الدارسين أصلا، الأمر الذى دفعه إلى خصم يوم من راتب شيخ المعهد وتحويله للشئون القانونية وكذلك خصم يوم من راتب 33 مدرسا لتأخرهم عن العمل وللإهمال.

من الجدير بالذكر أن معهد قراءات شبرا الخيمة يعتبر منارة من منارات الأزهر الشريف فى تعليم القراءات، نظراً لكونه يضم عددا كبيرا من الطلاب الوافدين بالأزهر من دول مختلفة ولذلك قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعقد اجتماع طارئ مع مدرسى القراءات استحث فيه همتهم وعزمهم على العمل لرفعة الأزهر وعلو مكانته أمام أبناؤهم الوافدين من كل حدب وصوب.
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