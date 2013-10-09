الإصابات تضرب الصقر وعمر جابر في الزمالك

تعرض أحمد حسن لاعب وسط الزمالك لإصابة في العضلة الأمامية، مما يجعله يغيب عن تدريبات الفريق الأبيض لمدة تصل إلى 10 أيام.

وقال مصطفى المنيري طبيب الزمالك للموقع الرسمي يوم الأربعاء: "قمنا بعمل أشعة على العضلة الأمامية لأحمد حسن ويحتاج للراحة لمدة 10 أيام، إثر تعرضه لتمزق بالإضافة لتجمع دموي بسيط".

وتعرض الصقر لإصابة في تدريبات يوم الثلاثاء قبل خضوعه للأشعة صباح الأربعاء.

وفي سياق متصل، أصيب عمر جابر بتمزق في العضلة الضامة يحتاج بعده للراحة لمدة أسبوع.

وأشار الزمالك عبر موقعه الرسمي أن اللاعب قد تعرض للإصابة في معسكر المنتخب المصري.

وخرج عمر جابر من حسابات بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة غانا المصيرية.