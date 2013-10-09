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بعد 22 عاماً.. والدة الأخوات Kardashian تنفصل عن زوجها

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بعد 22 عاماً.. والدة الأخوات Kardashian تنفصل عن زوجها بعد 22 عاماً.. والدة الأخوات Kardashian تنفصل عن زوجها

بعد 22 عاماً من الزواج، انفصلت نجمة تلفزيون الواقع Jenner Kris، والدة الأخوات Kardashian، عن زوجها Bruce Jenner.
وقالت kris في بيان لها لموقع "E": "نحن نعيش حياة منفصلة، ونحن أكثر سعادة بهذه الطريقة".
وأضافت: "لكننا سنكنّ لبعضنا دائماً الكثير من الحبّ والاحترام، وسوف نبقى دوماً أفضل الأصدقاء. وكما هو الحال دائماً، سوف تبقى عائلتنا أولى أولوياتنا".
وقال مصدر عائليّ لمجلة "People"، إنه لا يوجد في الواقع دراما حقيقية، لكنّه بانتقال Bruce إلى منزل "ماليبو"، في يونيو الماضي، وجد الثنائي أنهما يعشيان حياة أفضل، وقررا الانفصال.
وجاء هذا البيان من قبل Kris، بعد أن قال Brody Jenner، نجل Bruce، في مقابلة مع مجلة "Now" البريطانية، إنّ الزوجين Jenner لا يقيمان معاً، نافياً في الوقت عينه أن يكونا يستعدان للطلاق.
يُشار إلى أنّ نجمة المجتمع khloe Kardashian تستعدّ هي الأخرى للانفصال عن زوجها، لاعب كرة السلة، Lamar، بسبب مشاكله مع الإدمان.

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سيدتي