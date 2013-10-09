ماذا تقول والدة ليليا لـ"سيدتي نت" عن موقف ابنتها من هيفا؟

تواصلت في تونس ردود الفعل المتباينة، حول حادثة معاقبة ليليا بن شيخة المشتركة التونسية في برنامج "ستار أكاديمي" من المديرة الجديدة للأكاديمية كلوديا مرشيليان، ومنعها من الغناء في البرايم الثالث بسبب كلامها عن الفنانة هيفا وهبي، الذي اعتبرته المديرة مسيئاً لها و لجمهورها.

مواقف متباينة

و تباينت المواقف في تونس ممّا حصل، بين مستنكر لحدّة اللهجة التي استخدمتها مديرة الأكاديمية في "تأديب" ليليا، وصرامتها في عقابها لها بحرمانها من الظهور في البرايم، وبين من رأى أنّ المشتركة التونسيّة كانت متهوّرة فعلاً في حديثها عن هيفا، وأنّه ينقصها الكثير من فن التخاطب وأدب الحديث.

وقد شنّت فئة من الجمهور التونسي الشبابي حملة شديدة ضدّ مديرة الأكاديمية، معتبرين أنّ توبيخها لليليا على الهواء كان مبالغاً فيه، وتضمّن إهانة لها ولبلدها، ورأوا أنّ هذا التصرّف يعكس عنصريّة ضد الطلبة من المغرب العربي، بل وذهب أحدهم الى التأكيد بأنّ المديرة افتعلت إثارة ضجّة بهدف الدعاية للبرنامج الذي لم يلاق نفس الاهتمام كما كان الأمر في دوراته السّابقة.

كما رأى آخرون أنّ المسألة "تافهة" ولا تستحق كل هذه الضجّة الإعلاميّة.

والدة ليليا غاضبة

"سيدتي نت" اتّصلت بالسيدة هاجر كمون بن شيخة والدة ليليا، وهي أستاذة تعليم ثانوي، وسألتها عن رأيها فيما حصل، فقالت إنّها غاضبة من تصرّف ابنتها، وإنّها لا ترضى بما أقدمت عليه من سوء أدب أزاء النجمة هيفا وهبي.

وأشارت السيّدة هاجر إلى أنّها تأسفّت بعد الحادثة وبادرت إلى الاتصال بإدارة البرنامج، ونقلت إليها اعتذارها، ورجتهم السماح لها بمخاطبة ابنتها للومها على ما اقترفته.

وأكّدت لنا والدة ليليا أنّها تمكنت فعلاً من الاتصال هاتفياً بابنتها، وأنّها لامتها على تصرّفها، وطلبت منها عدم تكرار ما حصل وأن تصون لسانها، وأن تتجنّب مثل هذه التعليقات التي تضرّ بها وتسيء إليها.

وأشارت الأم إلى أنّها ربّت ابنتها على الخلق الحسن والتعامل المؤدّب مع الناس، وقد أوصتها بالتركيز على الهدف الذي من أجله اشتركت في هذا البرنامج، مشدّدة على أنّه ليس من المعقول أو المقبول أن تتفوّه ابنتها بذلك الكلام في حق هيفا، التي تمتلك جمهوراً كبيراً، وقالت إنّ ليليا كانت مطالبة باحترام هذا الجمهور الواسع.

وبخصوص العقاب الذي نالته من مديرة الأكاديميّة، قالت والدة ليليا في حديثها مع "سيدتي نت"، إنّ ابنتها تستحق هذا العقاب، كي يكون ذلك درساً لها في المستقبل، راجية ألا تؤثّر هذه الحادثة على بقيّة مشوار ابنتها في الأكاديميّة.

أصدقاء ليليا: فلتنسحب

في المعهد العالي للموسيقى حيث تدرس ليليا بن شيخة الموسيقى في السنة الثانية، اختلفت آراء رفاقها في حديثهم مع "سيدتي نت"، بين مؤيّد لما قامت به ومشدد على أنّ ليليا لم تخطىء في كلامها عن هيفا بتلك الطريقة، وأنه كان يجدر بها عدم تقديم أي اعتذار لها و مغادرة الأكاديميّة لأنّ تصرّف المديرة فيه إهانة لها، وبين من رأى أنّ زميلتهم لم تحسن تقدير الموقف عندما تحدثت بذلك الشكل عن هيفا التي تملك شعبية كبيرة وجمهور واسع في كل البلدان العربية ومن بينها تونس.

والملاحظ أنّ الجمهور التونسي وخلافاً للسابق، لم يتابع بشغف واهتمام دورة هذا العام لـ" ستار أكاديمي"، وأنّه لولا هذه الحادثة لما سمع الكثيرون حتى بعودته بعد غياب.

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