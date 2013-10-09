نجمات تغلبن على سرطان الثدي

شكّل خبر اسئتصال الممثلة "Angelina Jolie" ثدييها منذ أشهر صدمة للعالم، في الوقت الذي ألهمت النجمة بهذا القرار الشجاع العديد من السيّدات اللواتي قد يُصبن بهذا المرض، وحثتهن على إجراء الفحوصات اللازمة.

لكن لم تكن Angelina Jolie هي الأولى أو الأخيرة التي استأصلت ثدييها، فهناك مجموعة من النجمات اللواتي اتخذن هذا القرار، إمّا وقاية وإمّا لمحاربة سرطان الثدي.

وهناك بعض النجمات اللواتي إنتصرن في معركة السرطان دون إتخاذ قرار الإستئصال.

في هذا الشهر الذي يحارب فيها الجميع سرطان الثدي، أحببنا أن نشارككم أسماء النجمات اللواتي إنتصرن على المرض:

1- Wanda Sykes قرّرت الممثلة الكوميديّة الخضوع لعمليّة استئصال الثديين والجراحة الترميميّة، بعد تشخيص سرطان الثدي لديها، في عام 2011.

2- GiulianaRancic، في أكتوبر 2011، تمّ تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة المبكرة، وكانت قد خضعت الى عملية استئصال ثدي مزدوجة ناجحة.

3- Sharon Osbourne خضعت لعملية جراحيّة لاستئصال ثدييها، بعد اكتشاف أنّها تحمل جيناً يزيد من خطر إصابتها بسرطان الثدي.

4- Hoda Kotb استأصلت ثدييها، في عام 2007.

5- Rene Syler، في عام 2007، وعند بلوغها عامها الـ 44، قررت استئصال ثدييها في إجراء وقائيّ، بعد وفاة والدها ووالدتها بسرطان الثدي.

6- Christina Applegate خضعت لعملية استئصال ثدييها في عام 2008.

7- Angelina Jolie استأصلت ثدييها هذا العام، في إجراء وقائيّ، بعد أن اكتشف الأطباء وجود جين متحوّر يُسبّب سرطان الثدي.

8- Olivia Newton-John خضعت في عام 1992 لاستئصال ثدييها، بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

9- Kathy Bates، بعد انتصارها على سرطان المبيض، في عام 2004، تمّ تشخيص سرطان الثدي لديها، في عام 2012، في سنّ الـ64، فخضعت لاستئصال الثديين بعد فترة وجيزة

10- كشفت نجمة البوب الأمريكية، Anastacia، عن استئصال ثدييها بعد إصابتها بسرطان الثدي في وقت سابق من عام 2013.

11- شخصت المغنية الأسترالية Kylie Minogue بسرطان الثدي في عام 2005 لكنها تعالجت منه وخضعت لعملية وبعد عام عادت إلى الغناء.

12- تعالجت الممثلة Cynthia Nixon من سرطان الثدي عام 2006 بعمر الأربعين

13- نجحت المغنية Sheryl Crow بالتغلب على السرطان عام 2004 بعمر الأربعة وأربعين.

14 – مقدمة البرامج Robin Roberts شخصت بسرطان الثدي في عام 2007 بعمر السبعة وأربعين.

15- الممثلة الفرنسية Brigitte Bardot إنتصرت في معركتها على سرطان الثدي في عام 1986.

16- المغنية ونجمة مسلسل "دايناستي" Diahann Carroll سمحت للإعلام في الدخول إلى غرفة علاجها وانتصرت فيما بعد على سرطان الثدي

17- لم تتغلب المغنية Melissa Etheridge على سرطان فقط، بل كتبت أغنية عن معركتها ألهمت فيها العديد من السيدات.

18- تغلبت الممثلة Jaclyn Smith على سرطان الثدي ونصحت السيدات بعدم خوض المعركة بدون الأشخاص الذي يحبونهم.