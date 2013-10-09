حياة والدة شوجي بالتبني في أوّل تصريح حصري لـ "سيدتي"

لماذا أقدمت شجون الهاجري على الكشف عن سر حياتها؟ سؤال يرنّ صداه في أروقة وطرقات الشارع الفني الخليجي، بعدما فجّرت الفنانة الشابة مفاجأة من العيار الثقيل لتكشف أنها "لقيطة"، وانخرطت بعد ذلك في عزلتها حيث فشلت جميع محاولات زملائها في الوصول إليها. وبعد ساعات، بدأت في استعادة اتزانها لتلمّح ولا تصرّح عن السبب الذي دفعها لما أقدمت عليه. وقد تمكّنت "سيدتي" من الحصول على تصريح حصري من السيدة حياة والدة شجون بالتبني

وبين وجهة نظر الجمهور الذي تعاطف قطاع كبير منه معها، ووجهة نظر أخرى وهي الأقل تأثيراً وحضوراً على الساحة رأت أن الفنانة الشابة أقدمت على ذلك لإحداث ضجة في ظل غيابها عن الشاشة هذا العام، أكد المتعاطفون معها أن ابنة الكويت تعرّضت لضغوط نفسية كبيرة أثّرت عليها.

الوالدة تتحدث

ظهور والدة شوجي بالتبني في الصورة زاد من سخونة الأحداث وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التكهنات حول طبيعة علاقة الأم والأب والابنة الغائبة عنهما والمعتزلة الحياة الآن. «سيدتي» حاولت اختراق الحصار الذي فرضته شوجي حول نفسها، وتمكنا في نهاية الأمر من الوصول إلى والدتها حياة لتحدثنا عن وضع ابنتها. وبعد إلحاح شديد ورغم رفضها ببادئ الأمر التصريح، إلا أن حياة والدة شوجي بالتبني تحدثت لـ«سيدتي» بنبرة حزن قائلة: «أرجوكم، اتركونا وحدنا وكفى ما نشر في وسائل الإعلام. أنا ذقت الأمرّين وواجهت مشاكل كبيرة وضغوطاً أكبر لن أذكرها الآن. فهناك بعض ضعاف النفوس لا يتمنون الخير لنا ولابنتنا شوجي». وأضافت: «في صباح كل يوم، وبعد كل صلاة، أتضرّع إلى الباري عزّ وجلّ أن يحمي ابنتي شوجي. فأنا أمها التي ربتها وحضنتها وشوجي مستحيل أن تنسى ذلك. وما قامت به مؤخراً من تصريحات أتفهمها جيداً لأن كل إنسان يمرّ بظروف صعبة. فما بالكم بشخصية مثل شوجي والتي تجاوزت شهرتها من الخليج إلى المحيط».

وتابعت: «شوجي ابنتي البارة التي لم تتخلَ عني وعن والدها في أصعب الظروف. فهي قامت بالتكفل بذهابي إلى الحج والعمرة ولم تتوانَ عن دفع تكاليف علاج والدها في دولة التشيك. وأشرفت حتى على عمل الممرضين والممرضات حينها». وأكدت والدتها أن شوجي على اتصال دائم بها وبوالدها وآخرها قبل يومين ـ من حديثها لمجلة «سيدتي».

وأضافت موجهة حديثها لشوجي: «ابنتي الغالية لا تتخيلين حجم المعاناة التي نعانيها أنا ووالدك. فنحن نموت ونحيا عليك وأنت فتاة طيبة ويكفيك تعاطف ووقوف أهل الكويت والخليج معك». وأكملت: «عندما تعرضت لوعكة صحية خلال شهر رمضان، كان زوجي ووالد شجون لديها في المنزل رغم ارتباطاتها الفنية حينها. وكانت على الدوام بارّة بنا، ولم تقصّر معنا في أي شيء، فهي مثال رائع للفتاة الصالحة». وخلصت قائلة: «أعد مجلة «سيدتي» قريباً جداً بلقاء يجمعكم مع شوجي ووالدها في منزلنا، ولكن بعد أن تنجلي هذه الغيمة، لأن ليس كل ما يعرف يقال. وأنا رفضت الكثير من الدعوات في وسائل الإعلام للحديث عن شوجي، كما رفضت أن يتدخل أي شخص بيننا. وأقول لهم دعونا وشأننا الآن. فأنتم لا تعلمون ما نواجهه من مشاكل وظروف قاهرة حالياً بإذن الله ستنتهي قريبا جداً».

رفض شوجي

«سيدتي» حاولت الاتصال مرات عدة بالفنانة شوجي وبمدير أعمالها وزوجها السابق أحمد البريكي. بيد أن الأخير اعتذر بشدة عن التصريح أو التعليق على ما ذكرته شوجي عن حقيقة علاقتها مع أسرتها، أو عن الأسباب التي دعتها إلى التلميح عن أسباب تأجيل عرض برنامجها في شهر رمضان الفائت.

أسباب ما حدث

مصادر فنية أكدت لـ«سيدتي» أن شجون الهاجري ألمحت في حديثها لمن حولها إلى أمور عدة منها ما هو متعلق بوضعها المادي وآخر عن وجودها السابق في قناة «فنون» وأن هناك أيادي خفية أطاحت بها خارج مجموعة mbc وأدت لإلغاء برنامجها. وكانت شجون قد أطلت مؤخراً عبر برنامج «نأسف للإزعاج» الذي يبثّ عبر قناة «سكوب» وقالت: «كنت أريد التصريح عن هذا الأمر (أنها لقيطة) في برنامجي. ولكني قررت أن أقوله عبر حسابي الشخصي في برنامج الـ«إنستغرام» لأزيح هذا الهمّ عن عاتقي. فنحن أبناء دور الرعاية يجب أن نفتخر لأن هذا ليس ذنبنا. هناك الكثيرات في دور الرعاية في مثل موقفي. واستطــردت: «لم أشعر يوماً باليتم. أهلي لم يحسسوني بهذا الأمر. وقد عرفت الحقيقة في عمر الـ13 بطريقة جارحة: غير أن والدي مطر ووالدتي حياة وقفا معي وأصرا أنني ابنتهما ودافعا عني. فاكتسبت منهما القوة للمضي قدماً في الحياة». وحول اختيارها لهذا التوقيت للكشف عن سرها قالت: «كنت أتمنى أن أقول هذا الأمر في رمضان ليشاركني الجمهور ألمي». وأكدت أن من يرى أنها أخطأت هو إنسان ليس لديه ثقة في نفسه. واستطردت: «عندما قدّمت برنامجي في قناة «فنون» طوال 3 سنوات كنت «مدللة» وكان برنامجي يمتد لساعتين وكنت أفعل ما أريده».

وأكدت أنها تعيش من عملها في الساحة الفنية وأوضحت قائلة: «المبالغ التي أتقاضاها أعيش وأسرتي بها». وشددت أنه لا خلاف بينها وبين الممثلة فاطمة الصفي. وأشارت إلى أن الصفي أول من دخل عليها المنزل بعد الفيديوهات التي صوّرتها شوجي حول اعترافاتها أنها لقيطة لتعاتبها على عدم وجودها إلى جانبها. وقالت شجون أنها بكت وشعرت بأنها يتيمة لأن هناك من حفر لها ووعدها وصعد بها إلى السماء ثم تركها تسقط. وأضافت: «الحياة جولات وأتمنى أن يشاركني أهلي وجمهوري الذين أعتبرهم أسرتي هذه الجولة». وأشارت إلى أن هناك «إنسانة أكلت حقها» ومنعت عرض برنامجها في رمضان الفائت. وتسببت لها في أزمة كبيرة مع قناة mbc. وأوضحت: «سأكشف كل شيء خلال الفترة المقبلة. والآن ألتزم الصمت احتراماً لاتصال هاتفي من شخص أقدّره كثيراً». وشدّدت على أنها تريد برنامجها لأنها تحبه وتتطلع دائماً إلى لقاء جمهورها خلال شهر رمضان.

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