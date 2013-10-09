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المشى والاستماع إلى الموسيقى يخفف من توترات الولادة

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المشى والاستماع إلى الموسيقى يخفف من توترات الولادة المشى والاستماع إلى الموسيقى يخفف من توترات الولادة

يعانى عدد كبير من السيدات من الخوف والقلق من لحظة الولادة خصوصا مع تزايد الألم والأوجاع فى الشهر الأخير، إضافة مما تسمعه السيدة الحامل من المحيطين بها عن تعرض عدد من السيدات لبعض المخاطر والأوجاع واحتمالية الوفاة، مما يسبب ضغطا نفسيا شديدا، لذا يقدم دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بعض النصائح النفسية للمرأة التى اقترب موعد ولادتها وأهمها،

منع مشاهدة الولادة حتى وإن كان ذلك مشهدا بفيلم لأن ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على الحامل ويزيد من مخاوفها.

والإدراك أن الولادة أمر طبيعى تمر به معظم السيدات، وهو الذى يخرج الطفل للحياة بعد تسعة أشهر من القلق والتوتر.

مع الابتعاد عن كل ما يسبب الضغط النفسى مع ضرورة قيام الزوج ببعض المهام كأن يحتوى زوجته ويشعرها أن صحتها أهم لديه من المولود فذلك يمكنها من اجتياز تلك الفترة، ذلك أن العصبية الشديدة تؤثر تأثيرا سلبيا على الولادة، كذلك لابد من ممارسة المشى باستمرار، مع الاستماع إلى الموسيقى التى تساعد على الهدوء.
> ذلك أن العصبية الشديدة قد تؤثر على الوضع لديكى.
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مصر 365

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