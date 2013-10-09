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دراسة: شرب القهوة صباحا أكثر أهمية لدى البعض من العلاقة الحميمة

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دراسة: شرب القهوة صباحا أكثر أهمية لدى البعض من العلاقة الحميمة دراسة: شرب القهوة صباحا أكثر أهمية لدى البعض من العلاقة الحميمة

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 09-10-2013 10:44

كشفت دراسات حديثة النقاب عن أن البعض يعشق شرب القهوة الصباحي للحد الذي يفضله في كثير من الأحيان عن ممارسة العلاقة الحميمة، وما تحمله من مشاعر وتواصل مع شريك العمر.

فقد توصلت الدراسة التي أجريت في هذا الصدد على مجموعة من نزلاء أحد الفنادق أن 5% من منهم فضلوا تناول قدحهم اليومي من قهوتهم المفضلة عن ممارسة العلاقة الحميمة.

وتشيرالنتائج المتوصل إليها إلى أن عشق القهوة بات يسيطر للكثيرين ليصل في بعض الأحيان إلى حد الإدمان الذي من الممكن أن يتنازل من أجله البعض عن أشياء هامة في الحياة من أجلها.

وقد شملت الدراسة عدد من الفنادق الفاخرة في نحو ست دول مختلفة شملت الولايات المتحدة والصين، حيث أعرب ربع المشاركين في الدراسة عن إحساسهم بأنهم أقل إنجازا وإبداعا في حال عدم تناول قدح القهوة الصباحي في الوقت الذي أكد فيه 22% منهم عدم قدرتهم النهوض من الفراش في المقام الأول دون تناول قدح القهوة المحبب، بينما أكد 16% عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين بشكل مهذب دون تناول هذا القدح السحري.

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DMC

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