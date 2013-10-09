أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

الماريجوانا قد تعالج مرض التصلب المتعدد

Google+ Print
الماريجوانا قد تعالج مرض التصلب المتعدد الماريجوانا قد تعالج مرض التصلب المتعدد

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 09-10-2013 10:45

توصل فريق من العلماء إلى احتواء الماريجوانا على مركبات طبيعية، تسهم بصورة كبيرة فى علاج مرض التصلب المتعدد لدى الفئران.

ويعتبر مرض التصلب المتعدد أحد الأمراض الالتهابية، والذى يهاجم الجهاز العصبى. وأوضح الدكتور"إيوا كوزيلا" أستاذ المخ والأعصاب والمشرف على الأبحاث، أن الدراسة تهدف إلى عزل المركبات الطبيعية المتواجدة فى الماريجوانا للاستخدامها فى علاج التهاب التصلب المتعدد وحماية الجهاز العصبى ووظائفه.

وأشار الباحثون إلى أن نبات القنب يعد الأكثر فاعلية فى علاج التصلب المتعدد وتخفيف حدة أعراضه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي