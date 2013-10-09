الماريجوانا قد تعالج مرض التصلب المتعدد

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 09-10-2013 10:45

توصل فريق من العلماء إلى احتواء الماريجوانا على مركبات طبيعية، تسهم بصورة كبيرة فى علاج مرض التصلب المتعدد لدى الفئران.

ويعتبر مرض التصلب المتعدد أحد الأمراض الالتهابية، والذى يهاجم الجهاز العصبى. وأوضح الدكتور"إيوا كوزيلا" أستاذ المخ والأعصاب والمشرف على الأبحاث، أن الدراسة تهدف إلى عزل المركبات الطبيعية المتواجدة فى الماريجوانا للاستخدامها فى علاج التهاب التصلب المتعدد وحماية الجهاز العصبى ووظائفه.

وأشار الباحثون إلى أن نبات القنب يعد الأكثر فاعلية فى علاج التصلب المتعدد وتخفيف حدة أعراضه.