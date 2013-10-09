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30 ألف مصرى مصاب بمرض عصبى نادر

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30 ألف مصرى مصاب بمرض عصبى نادر 30 ألف مصرى مصاب بمرض عصبى نادر

كتب : طارق عبدالعزيز الأربعاء 09-10-2013 10:56

30 ألف مصرى تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، مصابون بمرض التصلب العصبى المعروف باسم الـ«ms»، هى الحقيقة التى كشفها المؤتمر العالمى الـ29 لأبحاث وعلاج مرض الالتهاب العصبى المتناثر الذى عقد فى كوبنهاجن وافتتحته الملكة مارجريت الثانية، ملكة الدانمارك. الدكتور هانى عارف، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، قال إن هذا المرض يعتبر ثانى أسباب الإعاقة فى بعد الطرق، لأنه إذا لم يعالج مرضاه على الوجه الصحيح فسيصابون بإعاقة، ولفت الدكتور مجد زكريا، أستاذ طب الأمراض العصبية بجامعة عين شمس، إلى أن السبب الرئيسى فى الإصابة بالمرض غير معروف، فهو مرض مناعى ذاتى يصيب الجهاز العصبى المركزى ويجبر الجهاز المناعى على مهاجمة نفسه، حيث يهاجم الخلايا الطبيعية على اعتبار أنها خلايا غير طبيعية أو دخيلة على الجسم، وأوضح «زكريا» أن مضاعفات المرض تصل إلى فقدان السيطرة على العضلات والقوة والرؤية والتوازن والإحساس والوظائف العقلية. إليزابيث كيندر، مذيعة بهيئة الإذاعة البريطانية، روت معاناتها مع المرض، قائلة: إذا قابلت شخصاً يترنح يميناً ويساراً، فلا تظن أنه مدمن مخدرات، لأنه قد يكون مريضاً بالـ«ms»، لافتة إلى أنها عانت من سوء التشخيص بكونه أحد أنواع سرطان الدماغ حتى ثبت أنه «ms». وفى كلمته خلال المؤتمر، أوضح الدكتور سيفين شبيلينج، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة زيوريخ، أنه بعد إجراء دراسات على 78 ألف مريض من 70 دولة، تم اكتشاف عقار يحتوى على مادة فينجوليمود كعلاج للمرض لإنقاذ الشباب من خطر الإعاقة التى يسببها.

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