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أمريكيان وألمانى يفوزون بـ«نوبل» للطب

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أمريكيان وألمانى يفوزون بـ«نوبل» للطب أمريكيان وألمانى يفوزون بـ«نوبل» للطب

كتب : الوطن الأربعاء 09-10-2013 11:05

فاز الأمريكيان، جيمس روثمان وراندى شيكمان والألمانى توماس سودهوف، أمس، بجائزة نوبل للطب 2013 لاكتشافاتهم حول نظام النقل بين الخلايا، حسبما أعلنت لجنة الجائزة فى استوكهولهم. وكوفئ العلماء الثلاثة على اكتشافاتهم حول نظام النقل داخل الخلايا الذى يؤمّن «نقل الجزيئات إلى المكان المناسب فى الخلية وفى الوقت المناسب». وبينت أبحاثهم كيف أن بعض الأمراض يمكن أن تبدأ عندما يتفاقم وضع الحويصلات أو الفجوات الخلوية، على ما أفادت لجنة نوبل. وتسمح أيضاً بتوفير أجوبة على أمراض عصبية ومناعية مثل السكرى.

وقال راندى شيكمان لوكالة «فرانس برس»: «بإمكان الناس العاديين الاستفادة من هذا البحث الأساسى حول طريقة عمل الخلايا الذى له انعكاسات غير متوقعة ولافتة على حياتهم».

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