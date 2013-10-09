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توقف العمل في مستشفى دشنا المركزي بسبب إضراب "العمالة المؤقتة"

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توقف العمل في مستشفى دشنا المركزي بسبب إضراب "العمالة المؤقتة" توقف العمل في مستشفى دشنا المركزي بسبب إضراب "العمالة المؤقتة"

كتب : رجب آدم منذ 28 دقيقة

دخل العشرات من العاملين بنظام العقود في مستشفى دشنا المركزي التابعة لمحافظة قنا، والذين يمثلون نسبة 30% من العاملين، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتثبيتهم وصرف حافز الـ200% المتأخر منذ منذ 3 شهور.

وقال المضربون، إنهم قاموا بإبلاغ مدرية الصحة والمحافظة والشرطة عن شروعهم اليوم في الامتناع عن العمل حتى صرف الحافز الذي تم صرفه مع بداية العام الجديد للموازنة.

وأكد المضربون أن محمد نوح، مدير المستشفى، قال لهم "إنتوا مضربين ليه المرتب، الـ250 جنيه زاد عليكم"، مهددًا إياهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح محمد حسنين، أحد العاملين المضربين، أنهم يتقاضون 250 جنيه شهريًا، مضيفًا "المرتب مايكفيش عيش حاف، وعدونا بالتثبيت وحافز الـ200% ولكن حبر على ورق".

وقال ممدوح أبو القاسم، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المضربين عن العمل معينين على صندوق تحسين الخدمة بكل مستشفى، وإذا كان الصندوق يسمح لهم بصرف الحافز يتم صرفه مباشرة، مؤكدًا أن جميع الصناديق في كافة مستشفيات المحافظة لا تسمح بذلك، نافيًا صرف الحافز للعاملين بمناطق أخرى.

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