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الحقيقة وراء أسطورة قديمة حول الشَّعر

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الحقيقة وراء أسطورة قديمة حول الشَّعر الحقيقة وراء أسطورة قديمة حول الشَّعر

هناك أسطورة قديمة تنصح بالامتناع عن غسل الشَّعر لمدَّة طويلة، لكي يستفيد الشَّعر من التي تفرزها فروة الرأس.
وعلى الرُّغم من أنَّ هذه الأسطورة القديمة ما تزال تلقى رواجاً كبيراً بين سيِّدات المجتمع حتى الآن، إلا أنَّها تُعتبر من الأساطير القديمة الخاطئة، التي لا أساس لها من الصحَّة.
وعن ذلك يقول خبير الشَّعر كينجسلي: "إنَّ فروة الرأس النظيفة تساوي صحَّة الشَّعر، كما أنَّ ترك الشَّعر من دون غسله لمدَّة أربعة أيام قد يسبب القشرة والحكَّة، بالإضافة إلى إتلاف الشَّعر وفقدانه للبريق واللمعان".

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