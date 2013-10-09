شباب الاتحاد التقدمي والجبهة الطلابية بالمنوفية يحيون ذكري “ماسبيرو”

تظاهر عدد من شباب الإتحاد التقدمى والجبهة الطلابية لحماية الثورة الاربعاء، أمام مسرح الآداب بجامعة المنوفية احياءاً لذكرى مذبحة ماسبيرو فى 2011 تم والتى قتل فيها عدد كبير من المصريين منهم مينا دانيال .

وندد الطلاب بما فعله المجلس العسكرى مؤكدين أنهم لن ينسوا ما ارتكبه المجلس العسكرى برئاسة طنطاوى مطالبين بالقصاص وحساب من تسبب فى قتل المصريين ، رافعين لافتات ” ذكرى مذبحة ماسبيرو ، الصمت مش لينا وافتكروهم شهداء ماسبيرو.

وأكد شباب الإتحاد أنهم لن يتركوا كل من قتل على يد المجلس العسكرى لافتين إلى أنهم سيظلوا مطالبين بالقصاص منهم وحق شهداء مذبحة ماسبيرو .