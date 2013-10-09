بالصور ..أداب المنصورة تكرم “يسري عمارة” أحد أبطال أكتوبر

استضافت كلية الأ>اب جامعة المنصورة اللواء يسرى عمارة أحد ابطال حرب اكتوبر 73 الذى قام بأسر الجنرال الاسرائيلى عساف ياجورى وكان برتبة نقيب أنذاك.

و كشف عمارة عن تفاصيل ساعات الحسم وكيف استقبل قرار الحرب وبطولاته هو وزملاءه فى حرب أكتوبر وأبرز للحاضرين بدلته العسكرية التى ارتداها فى الحرب ومازال محتفظا بها بدمائه عليها.

كما ابدى عمارة استعداده هو والكتير من أبطال أكتوبر فى الذهاب الى الجامعات والمدارس لسرد تضحيات الجيش والجنود المصرين وبطولاتهم فى الحرب لحث الشباب والاطفال على حب وتقدير جيشهم والثقة به.

> وأشاد بشباب اليوم وما انجزوه من ثورة 25 يناير و30 يونيو وانهم يحملون خيرا كثيرا لمصر.