أبوحديد: خطة لتطوير بنك الائتمان الزراعي لخدمة الفلاحين وتطوير الأداء الإداري

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان بنك التنمية والائتمان الزراعى أصبح فى حاجة ماسة الى التطوير، وتعميق دوره فى تنمية القطاع الزراعى وخدمة ومساندة الفلاح المصرى، مشيراً الى ان ذلك سيتطلب التنسيق بين الحكومة والبنك بشأن الجانب الاجتماعى ودون الإخلال بالمعايير والقواعد الخاصة بشروط الاقراض والأعراف المصرفية الأخرى.

مشيراً الى ان الهدف الاساسي الذى انشأ من أجله البنك هو تنمية القطاع الزراعى بصفة عامة والتركيز على خدمة الفلاح المصرى ومساندته بصفة خاصة، وهو الأمر الذى يتطلب تعميقه خلال الفترة القادمة، مما قد يستلزم اعادة هيكلة البنك وتطويره وتهيئة بيئة العمل الداخلية له لمعالجة القصور الشديد فى أداء الأعمال بالبنك.

وأضاف انه تم التقدم بمقترح كامل للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء يشمل تطوير البنك وتطوير هيكله التنظيمي والداخلى وتعديل اللوائح المنظمة للعمل داخل البنك وتطوير وحداته، وتقديم الخدمات للفلاحين وتوفير مستلزمات الانتاج لهم وتمويل انشطتهم، وذلك لتحقيق الهدف الاساسي الذى أنشأ من أجله البنك وتعميق دوره فى تنمية القطاع الزراعى وخدمة ومساندة الفلاح المصرى، فضلاً عن تأكيده على أهمية تطوير الأداء الإدارى به.