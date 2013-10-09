أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مسئول بالقابضة للغزل: صرف مكافأة عمال المحلة "المضربين" بعد الأضحى

Google+ Print
مسئول بالقابضة للغزل: صرف مكافأة عمال المحلة "المضربين" بعد الأضحى مسئول بالقابضة للغزل: صرف مكافأة عمال المحلة "المضربين" بعد الأضحى

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع العمال العام، إنه تأخر صرف المكافأة السنوية للعاملين فى شركة للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، إذ يحتاج الصرف لحوالى 70 مليون جنيه، وهو مبلغ غير متوافر بسبب الأزمة الاقتصادية فى مصر.

وتوقفت حركة العمل نهائياً داخل مصانع شركة غزل المحلة، منذ الصباح الباكر، مع اعتصام أكثر من 5 آلاف عامل أمام ميدان طلعت حرب ومبنى إدارة الشركة، احتجاجاً على عدم صرف إدارة الشركة شهرا ونصف شهر من الأرباح، والذى تأخر صرفها منذ عيد الفطر الماضى، حيث دخل عمال الوردية الأولى فى إضراب واعتصام عن العمل، لحين الموافقة على صرف الشهر ونصف من الأرباح.

وأوضح المسئول بالقابضة، الذى فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الأزمة، أن الأزمة فى طريقها للانفراج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لحين التوصل لحل مع وزارة الاستثمار لتدبير السيولة المالية اللازمة، فى ظل تعثر شركات قطاع الغزل والنسيج، وعدم وجود مخصصات حكومية لدعم القطاع.

جدير بالذكر إدارة شركة غزل المحلة قررت "تقفيل" المدة بالنسبة للعمال، وصرف 300 جنيه مع راتب المدة التى يتم تقفيلها قبل موعدها لصرفها قبل عيد الأضحى، وهو ما رفضه العمال واعتبروه تسويفاً وتأجيلاً للصرف، لعدم الوفاء بصرف باقى الستة أشهر ونصف الأرباح المقررة للعمال بمعرفة رئيس الوزراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض