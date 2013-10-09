مسئول بالقابضة للغزل: صرف مكافأة عمال المحلة "المضربين" بعد الأضحى

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع العمال العام، إنه تأخر صرف المكافأة السنوية للعاملين فى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، إذ يحتاج الصرف لحوالى 70 مليون جنيه، وهو مبلغ غير متوافر بسبب الأزمة الاقتصادية فى مصر.

وتوقفت حركة العمل نهائياً داخل مصانع شركة غزل المحلة، منذ الصباح الباكر، مع اعتصام أكثر من 5 آلاف عامل أمام ميدان طلعت حرب ومبنى إدارة الشركة، احتجاجاً على عدم صرف إدارة الشركة شهرا ونصف شهر من الأرباح، والذى تأخر صرفها منذ عيد الفطر الماضى، حيث دخل عمال الوردية الأولى فى إضراب واعتصام عن العمل، لحين الموافقة على صرف الشهر ونصف من الأرباح.

وأوضح المسئول بالقابضة، الذى فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الأزمة، أن الأزمة فى طريقها للانفراج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لحين التوصل لحل مع وزارة الاستثمار لتدبير السيولة المالية اللازمة، فى ظل تعثر شركات قطاع الغزل والنسيج، وعدم وجود مخصصات حكومية لدعم القطاع.

جدير بالذكر إدارة شركة غزل المحلة قررت "تقفيل" المدة بالنسبة للعمال، وصرف 300 جنيه مع راتب المدة التى يتم تقفيلها قبل موعدها لصرفها قبل عيد الأضحى، وهو ما رفضه العمال واعتبروه تسويفاً وتأجيلاً للصرف، لعدم الوفاء بصرف باقى الستة أشهر ونصف الأرباح المقررة للعمال بمعرفة رئيس الوزراء.