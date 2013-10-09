وزيرا الداخلية والسياحة يتفقدان الحالة الأمنية في شرم الشيخ بعد تفجيرات جنوب سيناء

الوزيران يتلقيان السائحين ويتابعان نقاط التفتيش.. ويزوران مصابي الحادث الإرهابي في المستشفى

كتب : سامي عبد الراضي منذ 4 دقائق

تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وهشام زعزوع وزير السياحة، صباح اليوم، مدينة شرم الشيخ بمحافطة جنوب سيناء، ومر الوزيران على نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة فى نطاق المدينة، وعلى المحاور والطرق المؤدية إليها، والوقوف على مدى القدرات التجهيزية للأكمنة والقوات المعينة بها، وأشاد الوزيران بأداء رجال الشرطة وإصرارهم على التصدى لكل من يحاول المساس بأمن البلاد وسلامة المواطنين.

وزار إبراهيم وزعزوع عدد من رجال الشرطة المصابين فى حادث استهداف مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور والذين يتلقون العلاج بمستشفى شرم الشيخ والاطمئنان على حالتهم الصحية ووجه وزير الداخلية بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لهم.

وخلال الجولة التقى وزير الداخلية ووزير السياحة بعدد من السائحين الذين أشادوا بالمناخ الآمن بمحافظة جنوب سيناء وبالخدمات السياحية المتميزة التى تقدم لهم وبالترحاب الذين استشعروه من أهالى سيناء.