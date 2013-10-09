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محافظ المنوفية ووزير الإسكان والمرافق يزوران مدينة السادات اليوم

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محافظ المنوفية ووزير الإسكان والمرافق يزوران مدينة السادات اليوم محافظ المنوفية ووزير الإسكان والمرافق يزوران مدينة السادات اليوم

يزور اليوم الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، يرافقه المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز ومدينة السادات.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع ابنى بيتك، ومشروع الإسكان القومى، كما يتفقد المحافظ والوزير محطة معالجة الصرف الصحى بالسادات والمدفن الصحى بمدينة السادات، وفى ختام الزيارة يتم عقد اجتماع موسع مع المستثمرين وجمعية المستثمرين ورئيس الجهاز والموظفين بمقر جهاز مدينة السادات.

هذا ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على الأهمية الإستراتيجية لمدينة السادات باعتبارها أحدى القلاع الصناعية بالمحافظة حيث تعد المدينة الامتداد المستقبلى للمحافظة.

يذكر أن محافظ المنوفية فى أولى جولاته بمدينة السادات قرر تحويل المبنى الإدارى بالسادات لمجمع خدمات حكومية، يضم مصالح شرطة الجوازات، وتصاريح العمل، والأحوال المدنية، وسجل تجارى، وسجل صناعى، وشهر عقارى للسيارات، ونيابة مرور، إضافة لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، ووحدة مرور، وذلك بنظام نقل الأصول لمحافظة المنوفية متمثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، ثم يتم التخصيص لهذه المصالح بعد ذلك.

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مصر 365

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