استرداد 80% من الأسلحة المسروقة من مراكز وأقسام الشرطة بالفيوم

أكد اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم، نجاح الأجهزة الأمنية بالفيوم فى استرداد 80% من الأسلحة التى تم سرقتها من أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة خلال أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة.

وأضاف "الشافعى" فى تصريحات له اليوم، أن الأسلحة تم إعادتها إلى أجهزة الأمن، مشيراً إلى أن 75% من الأسلحة المستردة أعادها الأهالى طواعية.

وأشاد بموقف اثنين من المواطنين الفقراء من إحدى قرى مركز يوسف الصديق واللذين أعادا بندقيتين بعد أن حضرا إلى مكتبه بدونهما خشية أن يتم إلقاء القبض عليهما، أثناء توجههما بهما إلى مديرية الأمن، وقام مدير الأمن بتسيير قوة من الشرطة معهما برئاسة العقيد محمد شكرى مدير العلاقات العامة بالمديرية، وتم تسلم البندقيتين من المواطنين فى منزليهما وإعادتهما إلى مديرية الأمن.

ومن جهة أخرى، أكد مدير الأمن أن هناك حملات مستمرة للقبض على المطلوبين، سواء من جماعة الإخوان المتهمين فى قضايا التحريض والعنف أو من البلطجية الذين استغلوا الموقف أثناء الأحداث وقاموا بعمليات سلب ونهب.