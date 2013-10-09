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محافظ الفيوم يتفقد أعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة بالديوان العام

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تفقد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، أعمال الصيانة والإنشاءات والتطويرات الجديدة التى يجرى تنفيذها بديوان المحافظة لمتابعتها، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الإنشائية والهندسية المطلوبة.

وأصدر محافظ الفيوم تكليفات لمسئولى الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بسرعة، وإنهاء جميع الأعمال الإنشائية المقررة وأعمال الصيانة والتطوير والترميمات فى موعدها المحدد، وبالمواصفات المقررة، تمهيداً لعودة العمل بالمبنى من جديد، ولم شمل الإدارات التابعة للديوان العام لمواصلة عملها، وتقديم خدماتها للمواطنين، والمشاركة فى تحقيق التنمية المجتمعية المنشودة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من المسئولين بالمحافظة، ومديرية الإسكان، وكلية الهندسة لمتابعة الأعمال، والتأكد من سلامتها من الناحيتين الإنشائية والهندسية، وإعداد تقرير تفصيلى يعرض عليه شخصياً بصفة مستمرة.

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