بالصور.. "السويس الإعدادية" تحتفل بنصر أكتوبر بحضور المحافظ والجيش

أقامت مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات، صباح اليوم الأربعاء، حفلا فنيا بمناسبة الذكرى الـ40 لنصر أكتوبر المجيد، بتنظيم عدد من الفقرات الفنية وقراءة تاريخية للأحداث التى مرت بها مصر، وفقرات غنائية.

حضر الحفل اللواء العربى السروى محافظ السويس، والعقيد محمد عبد الرحيم ممثلا عن قائد الجيش الثالث، والسعيد شومان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ومحمد خزيم مسئول العلاقات العامة، وأيمن فهمى مسئول الإعلام.

وطالب المحافظ، فى كلمته، الطلاب، ببذل أقصى مجهود وطاقة فى العمل، والاستفادة، لأن هذا الجيل هو أمل مصر، ودعا الجميع للمشاركة فى الاحتفالات الرسمية والشعبية للعيد القومى الـ40 لمحافظة السويس فى 24 أكتوبر الحالى.

كما تحدث ممثل قائد الجيش الثالث عن الأوضاع بالسويس، مشيرا إلى استقرارها، لافتا إلى أن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، تتعهد بحمايتهم من أى أعمال خارجة عن القانون، حتى نعبر هذه الفترة الهامة فى تاريخ الوطن.