كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الإيطاليين عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن تلوث الهواء الجوى، وأبرز أضراره على صحة الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن تلوث الهواء الجوى يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية، وتزداد فرص الوفاة بسبب الجسيمات الدقيقة وذرات التراب المنتشرة فى الجو، كما ترتفع فرص الإصابة بقصور القلب وأمراض الشرايين التاجية وعدم انتظام ضربات القلب والارتجاف الأذينى، وهو ما يعد أمرا خطيراً للغاية وخاصة أن مستويات التلوث ارتفعت بشكل ملحوظ على مدار العقود القليلة الماضية.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من السياسات البيئية والاجتماعية التى يتم اتباعها لضمان توفير هواء نظيف، إلا أن الآثار والتأثيرات السلبية للهواء الملوث ما زالت تمثل أحد أهم مشكلات الصحة العامة ومصدر قلق كبير بالنسبة للسكان، موصين بضرورة اتخاذ كافة السبل للحد من تلوث الهواء وحماية المواطنين من الأمراض الخطيرة.

وستنشر هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى ستعقده الجمعية الأوربية للقلب بمدينة مدريد الأسبانية، وذلك فى الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر.

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