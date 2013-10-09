مزيلات العرق تسبب التهابات المهبل

التهابات المهبل تسبب العديد من المشاكل للسيدات وقد لا تدرك المرأة تأثيراتها على الجسم، إلا أنها تشعر بالرغبة فى الحكة مع الشعور بالألم الموضعى مع احتمالية وجود الجراثيم مما يسبب التهابات بالمهبل دون إدراك للسبب.

أوضح الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا التهاب المهبل أمر شائع لدى عدد كبير من السيدات، ويسبب نوعا من الأرق لديهم والسبب الرئيسى لذلك الأمر انخفاض مستوى الأستروجين بالجسم مع تزايد استخدام أدوية المضادات الحيوية وبعض النساء قد تكثر من استخدام مزيلات رائحة العرق دون أن تعى أن هذا الأمر قد يسبب التهابات مهبلية.

وأشار يواقيم إلى أن ارتداء النساء للملابس الضيقة قد يكون سببا رئيسيا من أسباب إصابتها بالتهابات المهبل، وقد تؤثر تلك الالتهابات على المرأة بشكل عام وقدرتها على إقامة علاقة زوجية ناجحة لذا على المرأة تجنب كل ما يثير حكة والتهابات المهبل مع ضرورة المتابعة عند الطبيب عند وجود رغبة فى الهرش أو الإحساس بحرقان لأن كل ذلك يعنى إصابتها بالتهابات، خصوصا أن الالتهابات قد تؤثر على حياتها اليومية ويشعرها بالقلق والتوتر لذا فالفحص الدورى هام لتجنب أى مخاطر محتملة.

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