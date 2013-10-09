أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مزيلات العرق تسبب التهابات المهبل

Google+ Print
مزيلات العرق تسبب التهابات المهبل مزيلات العرق تسبب التهابات المهبل

التهابات المهبل تسبب العديد من المشاكل للسيدات وقد لا تدرك المرأة تأثيراتها على الجسم، إلا أنها تشعر بالرغبة فى الحكة مع الشعور بالألم الموضعى مع احتمالية وجود الجراثيم مما يسبب التهابات بالمهبل دون إدراك للسبب.

أوضح الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا التهاب المهبل أمر شائع لدى عدد كبير من السيدات، ويسبب نوعا من الأرق لديهم والسبب الرئيسى لذلك الأمر انخفاض مستوى الأستروجين بالجسم مع تزايد استخدام أدوية المضادات الحيوية وبعض النساء قد تكثر من استخدام مزيلات رائحة العرق دون أن تعى أن هذا الأمر قد يسبب التهابات مهبلية.

وأشار يواقيم إلى أن ارتداء النساء للملابس الضيقة قد يكون سببا رئيسيا من أسباب إصابتها بالتهابات المهبل، وقد تؤثر تلك الالتهابات على المرأة بشكل عام وقدرتها على إقامة علاقة زوجية ناجحة لذا على المرأة تجنب كل ما يثير حكة والتهابات المهبل مع ضرورة المتابعة عند الطبيب عند وجود رغبة فى الهرش أو الإحساس بحرقان لأن كل ذلك يعنى إصابتها بالتهابات، خصوصا أن الالتهابات قد تؤثر على حياتها اليومية ويشعرها بالقلق والتوتر لذا فالفحص الدورى هام لتجنب أى مخاطر محتملة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365