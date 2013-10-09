إهمال تنظيم السكر فى الدم يؤدى إلى الإصابة بالمياه البيضاء

"المياه البيضاء" من المصطلحات الطبية الدارجة المتكرر سماعها فى الحياة اليومية، وهى من أكثر أمراض العيون انتشارا بالعالم، إلا أن الكثيرين لا يعلمون طبيعة هذا المرض.

قالت الدكتورة نهى خاطر أستاذة طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، واستشارية جراحة الشبكية والجسم الزجاجى، إن المياه البيضاء أو الكتراكت هى العتامة التى تصيب عدسة العين الداخلية، والتى تؤدى إلى تدهور الإبصار وفقدانه تدريجيا.

ويشعر المريض بعدم وضوح الرؤية كأن هناك ضباب أو غيامة على الصورة، ويشعر كأنه يحتاج إلى تنظيف عدسة النظارة باستمرار.

كما يشعر المريض أن الألوان باهتة والتفاصيل غير محددة ودائما يواجه مشكلة فى القيادة خاصة ليلا، وتصيب المياه البيضاء العين نتيجة تقدم العمر ويعجل مرض السكر من الإصابة بالمياه البيضاء خاصة فى حالة الإهمال فى تنظيم السكر.

ومن مسببات المياه البيضاء أيضا تعاطى أدوية، مثل الكورتيزون أو الإصابة بأمراض الغدد أو المناعة، وعند الشعور بتغير النظر يجب على المريض التوجه إلى طبيب العيون لإجراء كشف شامل على العين لتشخيص الإصابة بالمياه البيضاء.

ولقد أصبح علاج المياه البيضاء فى غاية السهولة بعد أن تم إستخدام تقنية الليزر والموجات فوق الصوتية، حيث يتم إزالة المياه البيضاء عن طريق ثقب حجمه 2مم يتم شفط المياه البيضاء من خلاله، وزرع عدسة شفافة من خلاله عن طريق الحقن، وهى عملية بسيطة تستغرق عدة دقائق وتتم تحت تأثير مخدر سطحى عبارة عن قطرة فقط وبدون أى جراحة غرز جراحية.

> ويشعر بعدها المريض بتحسن الإبصار، ويتمكن من ممارسة حياته الطبيعية خلال أيام، ولذلك من الضرورى القيام بالكشف الدورى على العين وعدم التخوف من إجراء العملية حتى لا تصاب المياه البيضاء بالتحجر ويصعب إزالتها بالطريقة القديمة.