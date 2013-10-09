ترغيب الطفل فى الطعام "فن" يجب أن تتعلمه الأمهات

كثيرا ما تعانى الأم من عدم إقبال ابنها على تناول الطعام الصحى، لذلك فانتقاء الطعام يحتاج حِرَفيّة ومهارة من الأبوين لكى يُرغبا الطفل فيه. كما قال الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن ترغيب الطفل بالطعام لن يحدث بإرهابه وإخافته أو حتى بتوجيهه لتناول الطعام مباشرة بل هو فن ومهارة يجب على الأبوين اكتسابهم.

ونصح غلاب الأمهات بمحاولة تقديم نوع الطعام الجديد للطفل عندما يكون جائعا حتى يتجاوب ويتناوله، وأكد أعبد الرحيم أن عدم لفت انتباه الطفل لنوع الطعام الجديد يجعله أكثر فضولاً للتعرف عليه وتجربته.

التلذذ عند تناول نوع الطعام الجديد أمام الطفل يجعله يرغب فى التقليد والتجربة.

"ما هذا الطعام ياأمى؟" سؤال تجيب عليه أغلب الأمهات بشكل خاطئ، بأن تجيب مثلاً "هذا أرز" وهذه إجابة خاطئة، قولى لطفلك أنك الأخرى لا تعلمين ما هو، ولكنك تريدين تجربته معه لأن شكله جميل ولذيذ وشهى، واعرضى عليه أن تجرباه سويا وأبدى إعجابك الكامل به دون أن تنظرى لطفلك، سوف يساعده هذا الأسلوب على تقبّل الطعام دون أن يشعر برغبتك فى ذلك. عندما تضيفين نوع طعام جديد للطفل زينيه جيّدًا بعمل وجه مبتسم بالفلفل الملون والخضروات الشهية على الطبق، واجعلى طفلك يختار أى جزء يحب أن يتناول الأنف أم العينين أم الأذن.

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