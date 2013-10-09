"النصر الصوفي" يطالب باجتماع عاجل بين مصر والسعودية وإيران لحل مشكلة سوريا

كتب : صلاح عبدالله الأربعاء 09-10-2013 10:42

طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، بعقد اجتماع عاجل بين مصر والسعودية وإيران لحل مشكلة سوريا.

قال المهندس محمد صلاح زايد، "على إيران أن تعلم أن المكاسب الحالية من تقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتة، والتقارب الأمريكي منها غرضه تهديد السعودية ودول الخليج لوقوفهم بجانب ثورة مصر، لأن الأخيرة قللت من الأمل في مشروع الشرق الأوسط الجديد"، مشيرًا إلى أن امريكا بعد تخلصها من سوريا وإكمال مشروع الشرق الأوسط الجديد ستتجه لإيران بتدمير مفاعلها النووي وتقسيمها لتقضي على قوتها القتالية.

وناشد رئيس حزب النصر الصوفي، مصر والسعودية وإيران حل مشكلة سوريا، خاصة بعد قرار الجيش الحر بخروج جمع المقاتلين الغير سوريين، وذلك القرار يمكن من المصالحة ولم الشمل بمبادرة لحل تلك الأزمة بحضور مصر والسعودية وإيران، مشيرًا إلى أن امريكا بعد تفكيكها للسلاح النووي السوري ستشعل سوريا طائفيًا.