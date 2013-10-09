فرنسا ترشح فيلم "رينوار" لجائزة الأوسكار 2014

كتب : أ ش أ الأربعاء 09-10-2013 10:53

رشح المركز الوطنى للسينما الفرنسية فيلم المخرج الفرنسى جيل – بوردو "رينوار" لتمثيل فرنسا فى جوائز الأوسكار 2014.

والفيلم يلقى الضوء على السنوات الأخيرة فى حياة الرسام الفرنسى "رينوار" ويجسد شخصية الرسام ميشل – بوكيه، وكريستا – تيريه، تلعب دور الموديل الأخيرة فى حياة الرسام، وزوجته فتقوم بها الممثلة أندريا – هوشلنج.

وقد جذب الفيلم عند عرضه فى فرنسا أكثر من 500 ألف مشاهد وبلغت عائداته أكثر من 2 مليون دولار، نحو 5. 1 مليون يورو فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ورينوار رسام فرنسا ولد فى عام 1841 وتوفى 1919، وهو من الفنانين التعبيريين الذى أنجز العديد من اللوحات الفنية والتى ركز فيها على وجه الإنسان والبورتريهات.